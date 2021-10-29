После возгорания восьми дач в Самарской области возбудили уголовное дело

САМАРА, 29 октября. /ТАСС/. Органы полиции возбудили уголовное дело по факту пожара в селе Подгоры Волжского района Самарской области, где сгорело восемь дач. Об этом сообщается в пятницу на сайте региональной прокуратуры.

"В ночь на 24 октября на ул. Ленинской и Рабочей в селе Подгоры Волжского района произошел пожар, в результате которого уничтожены восемь объектов, в числе которых дома и надворные постройки. Через двое суток произошел пожар на площади 40 кв. м в нежилом строении на ул. Кавалеров Славы. По данному факту органами полиции возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества", - говорится в сообщении.

Также прокуратура района проводит проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности. Будет дана оценка действиям ответственных лиц органов местного самоуправления по исполнению полномочий в области пожарной безопасности.

Сообщение о пожаре поступило вечером 23 октября. Региональное ГУ МЧС сообщало о возгорании восьми дач в разных местах на значительном удалении друг от друга. Общая площадь пожара составила 450 кв. м, погибших и пострадавших нет. Предварительная причина пожара - поджог.