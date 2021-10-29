В Петербурге в результате прорыва трубы с горячей водой пострадали три человека

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Прорыв трубы произошел на проспекте Маршала Жукова в Санкт-Петербурге в пятницу днем, из-за аварии пострадали три человека, в том числе ребенок, сообщили ТАСС в пресс-службе городской станции скорой помощи.

"По прорыву на Маршала Жукова: трое пострадавших, один из которых ребенок. Тяжелых нет. Один из пострадавших отказался от доставки в стационар, на месте оказана помощь. Ребенок и второй взрослый в состоянии средней тяжести доставлены в стационары", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Кировского района, после прорыва в лечебные учреждения доставлены десятилетняя девочка и мужчина. На месте работают аварийные службы, идет ликвидация последствий аварии.

В пресс-службе предприятия "Теплосеть Санкт-Петербурга" ТАСС рассказали, что специалисты сейчас устраняют дефект, обеспечены необходимые меры безопасности, частично ограничено движение автомобилей.