Суд отправил под домашний арест экс-главу департамента Минобороны Солодяжникову

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в пятницу отправил под домашний арест по делу о мошенничестве бывшего врио главы департамента обустройства войск Минобороны Марию Солодяжникову. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Басманного районного суда города Москвы от 29.10.2021 в отношении Солодяжниковой Марии Алексеевны избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 27 декабря 2021 года", - сообщила пресс-секретарь Басманного районного суда города Москвы.

Солодяжниковой вменяется статья о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Департамент планирования и координации обустройства войск занимается вопросами расквартирования и обустройства войск, а также для координации деятельности органов военного управления и воинских частей по вопросам расквартирования и обустройства войск.

Солодяжниква занимала этот пост в 2018 году. Согласно сведениям, имеющимся на сайте Минобороны, она указала в качестве официального дохода сумму в 28 355 302,51 рубля.

ТАСС пока не располагает комментариями защиты Солодяжниковой. Постановление о заключении ее под стражу пока не вступило в силу и может быть обжаловано в Мосгорсуде.