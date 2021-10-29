Главу службы по тарифам Северной Осетии отправили под домашний арест

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 октября. /ТАСС/. Руководитель региональной службы по тарифам в Северной Осетии, подозреваемый в превышении должностных полномочий, отправлен под домашний арест. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по республике.

Ранее сообщалось, что руководитель региональной службы был задержан.

"Правобережным межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Республике Северная Осетия продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении руководителя региональной службы по тарифам Северной Осетии, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий"). По ходатайству следственных органов судом в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 25 декабря 2019 года на заседании правления региональной службы были утверждены индивидуальные тарифы на передачу электрической энергии для взаиморасчетов между смежными сетевыми организациями на территории республики на 2020 год. В период с 25 по 28 декабря 2019 года подозреваемый в целях создания тарифного профицита в пользу аффилированных ему сетевых организаций умышленно внес изменения в установленные тарифы, причинив тем самым имущественный ущерб гарантирующему поставщику электроэнергии в лице филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Севкавказэнерго" на сумму более 46 млн рублей.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение в содеянном.