Суд в Краснодарском крае арестовал водителя, напавшего на инспектора ДПС

КРАСНОДАР, 29 октября. /ТАСС/. Суд на Кубани арестовал на время следствия жителя Кущевского района, повалившего на землю инспектора ДПС и пытавшегося сжимать ему руками шею, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

В краевом следственном управлении сообщали о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 318 УК РФ, 31-летнему мужчине предъявлено обвинение в применении насилия в отношении инспектора дорожно-патрульной службы ОМВД России по Кущевскому району.

"Сегодня по ходатайству следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении ведомства.

По предварительной версии следствия, инцидент произошел 22 октября, инспектор получил ориентировку на автомобиль, водитель которого мог находиться в состоянии опьянения, он обнаружил автомобиль на стоянке, попросил водителя предъявить документы, в ответ водитель нанес инспектору удары, затем повалил сотрудника на землю и стал сжимать его шею руками, в ситуацию вмешались очевидцы.