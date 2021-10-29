СБУ заявила об угрозе "бедствия" в Закарпатье из-за фирмы, владевшей частью нефтепровода

КИЕВ, 29 октября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) утверждает, что Закарпатской области грозит "экологическое бедствие" из-за действий компании, которая ранее владела участком нефтепровода "Самара - Западное направление", возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте СБУ.

"СБУ установила, что из-за трубопровода "Самара - Западное направление" Закарпатье оказалось на грани экологического бедствия", - говориться в заявлении. "Служба безопасности Украины разоблачила руководство ООО "Прикарпатзападтранс", специализирующееся на транспортировке нефтепродуктов, в масштабном загрязнении и порче земли Закарпатья", - добавили в спецслужбе. По подсчетам СБУ, экологии региона нанесен ущерб на сумму более 34 млн гривен ($1,29 млн).

По данным следователей СБУ, причиной экологического ущерба стало то, что в конце 2018 года предприятие без разрешения госорганов начало демонтаж резервной ветви нефтепровода "Самара - Западное направление", в частности, демонтированы цистерны и около 33 км трубопровода. По версии следствия, в результате этих действий остатками горюче-смазочных материалов загрязнено почти 20 тыс. кв. м. земли.

Бывшему главному инженеру компании "Прикарпатзападтранс" предъявлено обвинение по статье 367, части 2 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия), что предусматривает наказание на срок от двух до пяти лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются для установления других ответственных лиц, добавили в СБУ.

Совет нацбезопасности и обороны Украины 19 февраля поручил вернуть в государственную собственность нефтепродуктопровод "Прикарпатзападтранс", который является частью нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" и предназначен для прокачки дизельного топлива из России и Белоруссии для Украины, а также для транзита топлива в Европу. По данным украинских СМИ, владельцами продуктопровода являются белорусский бизнесмен Николай Воробей и гражданин Германии Анатолий Шефер, последнего связывают с "окружением Виктора Медведчука". Сам депутат Верховной рады и глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявлял, что к трубопроводу отношения не имеет. Компания "Укртранснафта" сообщила в июне, что она взяла в управление нефтепродуктопровод "Самара - Западное направление".