МЧС Армении сообщило о гибели военнослужащего погранвойск ФСБ в ДТП на трассе Ереван-Мегри

ЕРЕВАН, 29 октября. /ТАСС/. Один военнослужащий пограничных войск ФСБ России погиб, другой получил травмы в результате ДТП на дороге Ереван - Мегри. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба МЧС Армении.

"29 октября в 11:53 (12:53 мск) в Араратский региональный кризисный центр поступила информация о том, что российский военный автомобиль упал в ущелье на трассе Ереван - Мегри на участке Тигранашена. Выяснилось, что на 80 км трассы Ереван - Мегри грузовик российских погранвойск выехал из проезжей части и упал в ущелье примерно на 150 м. Один человек погиб, есть также раненый", - отмечается в сообщении.

Пограничное управление ФСБ России в Армении несет службу в соответствии с договором между РФ и Арменией "О статусе Пограничных войск Российской Федерации, находящихся на территории Республики Армения, и условиях их функционирования" от 30 сентября 1992 года.