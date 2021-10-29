Торговый центр в Волжском снова эвакуировали из-за сообщения о минировании

ВОЛГОГРАД, 29 октября. /ТАСС/. Порядка 1 тыс. человек эвакуировали из ТРК "Волгамолл" в городе Волжский Волгоградской области из-за сообщения о минировании, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе администрации города.

"В 15:25 на электронную почту ТРК "Волгамолл" поступило сообщение о том, что объект заминирован. В настоящее время проводится эвакуация посетителей и персонала (порядка 1 000 человек). На месте работают спасатели и кинологи", - сказали в пресс-службе.

Как сообщили ТАСС сотрудники торгового центра, которых эвакуировали, поступила информация о возможном пожаре, однако сами они огня не наблюдают, к месту подъехали пожарные машины.

По данным источника, осведомленного о ситуации, поступила информация также о минировании трех крупных торговых центров в Волгограде, проводится их эвакуация.

В сентябре этот же торговый центр в Волжском был эвакуирован из-за сообщений о минировании, тогда информация не подтвердилась.