В Балтийском море идет поиск двух человек, чья лодка обнаружена в 1,5 км от берега

КАЛИНИНГРАД, 29 октября. /ТАСС/. Спасатели МЧС и вертолет Ка-32 задействованы в операции по поиску в Балтийском море двух человек. Лодка, на которой они вышли в море, обнаружена в полутора километрах от калининградского побережья, сообщил ТАСС начальник пресс-службы регионального главка ведомства Алексей Баранов.

"Около 09:00 местного времени (10:00 мск) поступило сообщение об обнаружении в Балтийском море примерно в 1,5 км от Балтийска пустой лодки. По предварительным данным, на этом плавсредстве в море вышли два человека", - рассказал Баранов.

В спасательной операции задействованы 22 человека, в том числе 13 от МЧС, три плавсредства с водолазным оборудованием. В районе предполагаемого ЧП находится вертолет Ка-32 МЧС РФ, уточнил Баранов. "Идет активный поиск пропавших, совершаются водолазные спуски на месте обнаружения лодки", - отметил представитель МЧС.