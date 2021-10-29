Автомобиль из кортежа Байдена попал в небольшое ДТП в Риме

РИМ, 29 октября. /ТАСС/. Автомобиль из кортежа президента США Джо Байдена попал в пятницу в небольшое дорожно-транспортное происшествие в Риме, куда американский лидер прибыл накануне для участия в саммите Группы двадцати. Об этом сообщил журналистам пресс-пула, сопровождающим главу администрации США в нынешней зарубежной поездке, представитель Белого дома.

По его свидетельству, "автомашина из кортежа президента при выезде из Ватикана в Квиринальский дворец (официальную резиденцию президента Италии - прим. ТАСС) стала участницей небольшого дорожно-транспортного происшествия". "Серьезных ранений не было. Однако из предосторожности пассажиров осматривает американский медицинский персонал", - отметил представитель Белого дома.

Он не уточнил, кто именно находился в автомобиле кортежа, попавшем в аварию.