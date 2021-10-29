Вице-мэра города Волжского задержали на 48 часов

ВОЛГОГРАД, 29 октября. /ТАСС/. Заместитель главы администрации города Волжского Волгоградской области Виктор Сухоруков задержан на двое суток в рамках расследования коррупционного скандала. Об этом сообщил в пятницу ТАСС источник в правоохранительных органах.

Ранее в СМИ появились данные якобы о проводимых в четверг в администрации Волжского обысках.

"Он [Сухоруков] задержан на 48 часов по ст. 91 УПК РФ, потом суд примет решение по избранию меры пресечения", - сказал он, добавив, что задержание чиновника связано с коррупционными преступными схемами.

ТАСС пока не располагает официальными комментариями силовых структур по данному вопросу. Глава города Волжского Игорь Воронин также не прокомментировал ситуацию.