В полиции заявили, что охота москвички на священного для алтайцев козерога была законной

ТАСС, 29 октября. Полицейские завершили проверку по факту публикации в сети блогером фотографий с трофейной охоты на козерога в горах Республики Алтай. Женщина охотилась с разрешенным оружием и на законных основаниях, сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по региону.

Ранее глава Республики Алтай Олег Хорохордин призвал правоохранительные органы провести проверку информации о недавней охоте на козерога, фотографии с тушей которого разместила в Instagram известная девушка-блогер, рассказывающая подписчикам об охоте и рыбалке. Публикация вызвала широкий общественный резонанс и спровоцировала волну критики со стороны местных жителей, поскольку у коренных алтайцев животное считается священным. Позднее Следственный комитет начал проверку законности охоты.

"10 октября 32-летняя жительница Москвы вместе с друзьями прилетела в Республику Алтай с целью трофейной охоты. 14 октября группа охотников осуществляла промысел в урочище Теке-Туру Бельтирского сельского поселения на территории общедоступных охотничьих угодий, где был совершен отстрел взрослой особи сибирского горного козла. После чего охотничья группа покинула Республику Алтай. По результатам проверки установлено, что охота проводилась на законных основаниях, согласно правилам коллективной охоты, с разрешением на добычу козерога и зарегистрированным оружием", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сибирский горный козел не входит в список животных, подлежащих государственной охране и не включен в Красную книгу РФ.

Накануне Всемирный фонд дикой природы (WWF) инициировал введение моратория на добычу козерогов в связи с сокращением их численности. Сейчас в алтайских горах насчитывается около 4 тыс. особей, что ставит под угрозу существование краснокнижных снежных барсов, которые питаются козерогами.

Сибирский горный козел (козерог) - один из самых крупных представителей рода горных козлов, является кормовой базой краснокнижного снежного барса. С 2014 года число квот на его добычу сократилось более чем в 2,5 раза. В 2021 году в регионе выдали более 130 квот на его отстрел.