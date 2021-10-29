Фигуранта дела об отравлении метанолом на Урале исключили из числа подозреваемых

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Фигуранта по делу об отравлении спиртом более 30 человек в Свердловской области Агамира Алиева, которого освободили после задержания под обязательство о явке, исключили из числа подозреваемых. Об этом сообщил в пятницу ТАСС его адвокат Дмитрий Ушаков.

"Да, на данный момент [исключен]", - ответил собеседник агентства на вопрос о том, действительно ли его подзащитный исключен из числа подозреваемых.

Он уточнил, что Алиеву не было предъявлено обвинение.

Информация о гибели граждан от отравления метиловым спиртом в Свердловской области появилась 16 октября. По последним данным, в результате отравления погибли 24 человека. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц"). Ранее Чкаловский районный суд Екатеринбурга отправил под арест до 15 декабря других фигурантов дела - Надира Мамедова, Армена Аветисяна и Анара Айвазова. А 26 октября Верх-Исетский районный суд арестовал еще одного подозреваемого.