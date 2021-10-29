На месте охоты на лося под Саратовом нашли оружие и охотничий билет на имя Рашкина

ТАСС, 29 октября. Полицейские нашли на месте разделки туши лося в Саратовской области оружие и охотничий билет на имя депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного главка МВД РФ.

"В рамках дальнейшей работы по сопровождению уголовного дела по пункту а части 1 ст. 258 УК РФ ("Незаконная охота") сотрудники полиции обнаружили в лесополосе недалеко от места разделки туши два чехла от охотничьих ружей. В одном из них находился охотничий карабин с прицелом ночного видения, а во втором - тренога и патроны. Кроме того, в чехлах найдены разрешение на оружие и охотничий билет, выданные на имя Рашкина В. Ф.", - сказали в ведомстве.

В СУ СК по Саратовской области добавили, что по охотничьему карабину с прицелом ночного видения, треноге и патронам будут проведены экспертизы.

По данным следствия, 29 октября около 02:30 в 4 км от населенного пункта Лысые Горы "была совершена незаконная добыча лося". На месте происшествия находился автомобиль, за рулем которого был мужчина 1955 года рождения. При осмотре внутри нашли фрагменты туши лося, топор и два ножа со следами крови. Водитель автомобиля пояснил, что заметил подстреленное животное, после чего решили его разделать. Мужчине предложили пройти медицинское освидетельствование на алкоголь, но он отказался, на него был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 12.26 КоАП РФ. Было возбуждено уголовное дело, оно было передано в Следственный комитет РФ, на причастность к произошедшему проверяется депутат Госдумы Валерий Рашкин.

Рашкин как депутат Госдумы обладает неприкосновенностью. В отношении таких спецсубъектов предусмотрен особый порядок возбуждения дела. Как следует из ст. 447-448 УПК РФ, решение о возбуждении уголовного дела в отношении членов Совета Федерации или депутатов Государственной думы принимается председателем СК РФ с согласия Совета Федерации или Госдумы на основании представления генерального прокурора.