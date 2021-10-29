Пожар произошел на ТЭЦ в Мурманской области

МУРМАНСК, 29 октября. /ТАСС/. Возгорание произошло вечером на ТЭЦ в Апатитах Мурманской области, пострадавших нет, персонал эвакуировали.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"В 19:20 в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России Мурманской области поступила информация о возгорании по адресу: г. Апатиты, Апатитская ТЭЦ. Персонал эвакуирован, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Возгорание произошло в одном из бункеров котла, который выведен в ремонт.

Апатитская ТЭЦ- крупнейшая тепловая станция Мурманской области, расположена в городе Апатиты. Входит в состав филиала "Кольский" ПАО «ТГК-1».