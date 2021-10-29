САМАРА, 29 октября. /ТАСС/. Задержанный 41-летний житель Тольятти умер в отделе полиции в ночь на 29 октября до приезда скорой помощи. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

"Вечером 28 октября в УП (участковый пункт полиции) № 24 по городу Тольятти от жильцов дома поступило сообщение, что в подъезде двое мужчин нарушают общественный порядок. Сотрудники полиции прибыли на место, задержали нарушителей и доставили их в отдел полиции. В момент составления административного материала одному из задержанных стало плохо и он потерял сознание. Ему незамедлительно была вызвана бригада скорой помощи, но приехавшие медики констатировали его смерть", - рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что сотрудники полиции оказывали мужчине первую помощь. Причина смерти не называется. В настоящее время ГУ МВД по Самарской области назначило проведение служебной проверки для выяснения всех обстоятельств произошедшего.