В Буркина-Фасо произошло нападение на автоколонну канадской золотодобывающей компании

ПРЕТОРИЯ, 29 октября. /ТАСС/. По меньшей мере шесть человек ранены в пятницу в результате вооруженного нападения на северо-востоке Буркина-Фасо на колонну машин канадской золотодобывающей компании Iamgold. Об этом сообщило Буркинийское информационное агентство.

По его словам, атака была совершена на дороге между поселками Дори и Эссакане вблизи границы с Нигером. Ранения получили шесть человек, трое пропали без вести.

В колонне находились три автобуса с 27 рабочими. Во время движения они попали под обстрел из автоматического оружия. Большинству удалось покинуть автобусы и добраться до ближайшего населенного пункта, однако три человека пропали. Нападавшие, личности которых власти пытаются установить, подожгли автобусы.

Компания Iamgold владеет шахтами по добыче золота в Канаде, Буркина-Фасо и Суринаме. Ее штаб-квартира расположена в Торонто.

Нынешнее нападение на рабочих золотодобывающей компании не первое в этой африканской стране. Так, в ноябре 2019 года боевики атаковали автоколонну другой канадской золотодобывающей компании - Semafo. Тогда погибли 38 человек.