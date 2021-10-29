Силовики задержали заместителя главы Ростова

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 октября. /ТАСС/. Заместителя главы администрации городского поселения Ростов (Ярославская область) Михаила Рысева задержали представители силовых структур. Об этом ТАСС сообщил глава города Андрей Лось.

"Было задержание Михаила Рысева. Подробности сообщить не могу до официальной информации Следственного комитета", - сказал Лось.

Он отметил, что задержание Рысева не имеет отношения к деятельности администрации города. По данным местных СМИ, задержание чиновника может быть связано с его деятельностью до трудоустройства в администрацию Ростова.

В следственном управлении СК РФ по региону не комментируют информацию о задержании.