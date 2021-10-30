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Автобус полиции врезался в пункт оплаты проезда в Мексике

Пострадали 20 человек

МЕХИКО, 30 октября. /ТАСС/. Автобус, принадлежащий полиции штата Мехико, в пятницу протаранил несколько автомобилей и врезался в пункт оплаты проезда на трассе, соединяющей столицу страны с городом Толука. В ДТП получили травмы по меньшей мере 20 человек, сообщил телеканал Televisa.

Известно, что большинство пострадавших - это сотрудники полиции, находившиеся в автобусе. В настоящее время им оказывается медицинская помощь. Участок дороги, где произошла авария, перекрыт.

Ожидается, что в ближайшее время представители властей приступят к расследованию обстоятельств случившегося.

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