Два человека погибли в ДТП с "Камазом" и легковушкой в Ингушетии

МАГАС, 30 октября. /ТАСС/. Женщина и новорожденный ребенок погибли в Ингушетии в результате столкновения на федеральной трассе "Камаза" и легковушки. Еще восемь детей пострадали, говорится в распространенном в субботу сообщении пресс-службы МВД по региону.

"В результате ДТП погибла пассажирка легкового автомобиля, по пути в больницу скончался новорожденный ребенок. По предварительным данным, еще восемь несовершеннолетних пассажиров легкового автомобиля доставлены в Детскую республиканскую клиническую больницу", - говорится в сообщении.

Как сообщается, ДТП произошло на федеральной трассе "Кавказ" в районе Назрановской крепости.

"Водитель автомобиля "ВАЗ-2115", предположительно, совершая маневр обгона, столкнулся с автомобилем "Камаз", двигавшимся во встречном направлении. По данному факту проводится проверка", - добавили в пресс-службе.

