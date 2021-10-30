Рисунок художника Янкилевского пропал из Московского музея современного искусства

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Полиция проводит проверку по заявлению Московского музея современного искусства о пропаже рисунка художника Владимира Янкилевского, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"С заявлением обратился представитель Московского музея современного искусства. Он пояснил, что при подготовке длительного хранения обнаружена пропажа произведения художника Владимира Янкилевского", - сказал собеседник агентства.

По уточненным данным, в музее не досчитались "Рисунка к Триптиху", написанного в 1970 году. Стоимость работы уточняется. Началась доследственная проверка.

Владимир Янкилевский - советский художник, он умер в 2018 году во Франции. Он был участником знаменитой выставки авангардистов в Манеже, которую при посещении раскритиковал Хрущев. Работы Янкилевского находятся в коллекции многих музеев, включая Центр Жоржа Помпиду в Париже.