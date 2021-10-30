Замглавы Нефтеюганска, подозреваемую в получении взяток, арестовали

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 октября. /ТАСС/. Нефтеюганский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа арестовал на два месяца заместителя главы Нефтеюганска, задержанную по подозрению в получении взяток на более чем 1 млн рублей. Также аналогичную меру избрали в отношении гендиректора одного из коммерческих предприятий, подозреваемого в даче чиновнице взяток. Об этом сообщили в субботу ТАСС в региональном следственном управлении СК России.

"Оба фигуранта арестованы. На два месяца", - сказал собеседник агентства.

Как сообщали ТАСС в региональном следственном управлении СК России, 28 октября силовики задержали замглавы Нефтеюганска при получении части взятки в размере более 1 млн рублей от гендиректора одного из коммерческих предприятий. В отношении чиновницы возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ "Получение взятки в крупном размере", а в отношении гендиректора - по п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ "Дача взятки в крупном размере".

По версии следствия, в декабре 2020 года подозреваемая, в полномочия которой входил контроль деятельности администрации в сфере градостроительства и земельных отношений, получила взятку в виде ювелирных изделий общей стоимостью более 230 тыс. рублей от представителя коммерческого предприятия за общее покровительство и совершение входящих в ее полномочия действий в интересах этого предприятия. Чиновница в интересах взяткодателя, обеспечила подготовку и подписание в июле 2021 года договора о передаче территории в 4-м микрорайоне города коммерческому предприятию в долгосрочную аренду.

Имена чиновницы и гендиректора следствие не озвучило. При этом, по данным на сайте администрации Нефтеюганска, должность замглавы муниципалитета, отвечающего за деятельность департамента градостроительства и земельных отношений занимает Елена Абрамова. В свою очередь СМИ сообщают, что задержанный гендиректор - экс-депутат Тюменской областной думы Богдан Богославец.