Российский хоккеист Иван Биткин погиб после падения из окна многоэтажного дома в Москве

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Хоккеист Иван Биткин выпал из окна жилого дома на 25-м этаже на севере Москвы, в результате полученных травм он погиб. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в правоохранительных органах.

"Накануне вечером из окна на 25-м этаже дома выпал российских хоккеист Иван Биткин. Прибывшие на место происшествия медики установили, что от полученных травм он погиб", - сказал собеседник агентства. По данному факту проводится проверка, обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Иван Биткин - воспитанник клуба "Салават Юлаев" из Уфы. Он попал в поле зрения представителей этой команды на ярмарке талантов Континентальной хоккейной лиги в 2013 году. Также он выступал за столичную "Звезду", "Торос" из Нефтекамска и "Ценг Тоу" из Цзилиня (Китай) в период с 2017 по 2020 год. Всего в розыгрышах Высшей хоккейной лиги сезона 2019/2020 он сыграл в 12 матчах.