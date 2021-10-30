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Вице-мэра города Волжский отправили под домашний арест до 25 декабря

Чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий

ВОЛГОГРАД, 30 октября. /ТАСС/. Волжский городской суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для вице-мэра Волжского в Волгоградской области Виктора Сухорукова. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщила ТАСС руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции региона Екатерина Вальковская.

"Волжский городской суд Волгоградской области избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении Виктора Сухорукова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями", - сказала Вальковская. Санкция статьи предполагает лишение свободы на срок до четырех лет.

Она уточнила, что срок избранной меры - до 25 декабря 2021 года.

Накануне сообщалось, что заместителя главы администрации Волжского Виктора Сухорукова задержали на двое суток в рамках расследования коррупционного скандала.

Ранее в СМИ появились данные о якобы проходивших 28 октября в администрации Волжского обысках.

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