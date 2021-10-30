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В аэропорту Домодедово пьяный мужчина угрожал взорвать гранату

Его задержали
Здание аэропорта Домодедово Владимир Гердо/ТАСС, архив
Описание
Здание аэропорта Домодедово
© Владимир Гердо/ТАСС, архив

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в аэропорту Домодедово пьяного мужчину, который заявил, что у него есть граната и он может ее взорвать. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в правоохранительных органах.

"Утром в субботу к сотруднику полиции в аэропорту Домодедово подошел пьяный мужчина и заявил, что у него есть граната, он может ее взорвать. Сотрудники полиции задержали злоумышленника", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе аэропорта ТАСС подтвердили информацию, добавив, что инцидент произошел в 11:26 мск. "В ходе досмотра, в том числе с привлечением специалистов кинологической службы, взрывное устройство не было обнаружено. Гражданин передан представителям правоохранительных органов", - сказали в пресс-службе.

Обслуживание рейсов и пассажиров проходит штатно.

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