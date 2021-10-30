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Дело завели в отношении жительницы Петербурга за фото в полуобнаженном виде на фоне собора

Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до одного года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 октября. /ТАСС/. Тридцатилетняя жительница Петербурга подозревается в оскорблении чувств верующих за кадры в полуобнаженном виде на фоне Исаакиевского собора. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу.

"Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ ("Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих")", - сказано в сообщении. Санкция статьи в этой части предполагает лишение свободы на срок до одного года.

По данным следствия, подозреваемая, действуя умышленно и публично, сделала фотоснимок и видеозапись с обнаженными частями тела на фоне собора, после чего отправила их по одному из мессенджеров для распространения в интернете.

Женщину задержали, сейчас решается вопрос об избрании для нее меры пресечения и предъявлении обвинения.

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