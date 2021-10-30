В здании администрации Дахадаевского района Дагестана прошли обыски

МАХАЧКАЛА, 30 октября. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ провели обыски в здании администрации Дахадаевского района Дагестана по факту хищения муниципального имущества. Оперативные мероприятия также прошли в домовладении главы района Джаруллы Омарова. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе УФСБ по Республике Дагестан.

"Сотрудниками управления ФСБ России по Республике Дагестан совместно с республиканским следственным управлением СК в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ по фактам хищения муниципального имущества Дахадаевского района на сумму более 2 млн рублей, проведены обысковые мероприятия в здании администрации МО "Дахадаевский район", а также домовладении главы района Джаруллы Омарова и ряда сотрудников администрации", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас проводятся мероприятия по установлению причастных лиц и документированию их противоправной деятельности.