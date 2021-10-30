В Эрмитаже сотрудник ударил по лицу посетителя, который перепутал вход с выходом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 октября. /ТАСС/. Потасовка между посетителем и сотрудником музея произошла в первый день обязательного предъявления QR-кодов в петербургском Эрмитаже. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Государственного Эрмитажа.

"Между посетителем, пытавшимся войти в музей через выход, и сотрудником музея завязалась потасовка, в результате которой сотрудник ударил человека по лицу", - говорится в сообщении.

Эрмитаж принес извинения пострадавшему и его спутникам, а также посетителям, ставшим свидетелями этого происшествия. Проводится служебное расследование инцидента. Сотрудник, совершивший проступок, полностью признал свою вину и раскаивается за свои излишне эмоциональные действия. Сам он объяснил их общим состоянием нервозности из-за пандемии и нового режима работы музея.

В Эрмитаже уточнили, что мужчина не занимается приемом посетителей и работает не в службе музейной безопасности.