Мужчина спустился с ЛЭП на востоке Москвы спустя почти два часа уговоров спасателей

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Спасателям и психологам пришлось почти два часа уговаривать мужчину слезть с линии электропередачи на Измайловском шоссе на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Днем на Измайловском шоссе в районе дома №69 недалеко от МЦК "Измайлово" мужчина залез на ЛЭП и отказывался спускаться. При этом никаких требований он не выдвигал. Спасателям и психологам потребовалось почти два часа на то, чтобы уговорить мужчину спуститься", - сказал собеседник агентства.

Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает, мужчина сам спустился. С нарушителем работают сотрудники правоохранительных органов.