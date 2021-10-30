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Мужчина спустился с ЛЭП на востоке Москвы спустя почти два часа уговоров спасателей

Инцидент произошел на Измайловском шоссе в районе дома №69, в данный момент с мужчиной работают сотрудники правоохранительных органов

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Спасателям и психологам пришлось почти два часа уговаривать мужчину слезть с линии электропередачи на Измайловском шоссе на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Днем на Измайловском шоссе в районе дома №69 недалеко от МЦК "Измайлово" мужчина залез на ЛЭП и отказывался спускаться. При этом никаких требований он не выдвигал. Спасателям и психологам потребовалось почти два часа на то, чтобы уговорить мужчину спуститься", - сказал собеседник агентства.

Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает, мужчина сам спустился. С нарушителем работают сотрудники правоохранительных органов.

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