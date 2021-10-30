Источник: на месте сгоревшего автобуса на Рублевском шоссе обнаружили тело погибшего

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Тело погибшего человека обнаружено на месте сгоревшего автобуса на Рублевском шоссе в Москве. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в экстренных службах.

"На месте сгоревшего автобуса обнаружено тело погибшего человека, по предварительным данным, смерть наступила не от факторов пожара", - сказал собеседник агентства.

Информация о пожаре в автобусе на Рублевском шоссе в районе дома №62 поступила в 19:12 мск. В 19:29 возгорание было локализовано, а в 19:34 полностью потушено на площади 15 кв. м. Автобус следовал без пассажиров, возгорание происходило по всей площади.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что автобус полностью выгорел.