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Источник: на месте сгоревшего автобуса на Рублевском шоссе обнаружили тело погибшего

По предварительным данным собеседника агентства, смерть наступила не из-за пожара

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Тело погибшего человека обнаружено на месте сгоревшего автобуса на Рублевском шоссе в Москве. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в экстренных службах.

"На месте сгоревшего автобуса обнаружено тело погибшего человека, по предварительным данным, смерть наступила не от факторов пожара", - сказал собеседник агентства.

Информация о пожаре в автобусе на Рублевском шоссе в районе дома №62 поступила в 19:12 мск. В 19:29 возгорание было локализовано, а в 19:34 полностью потушено на площади 15 кв. м. Автобус следовал без пассажиров, возгорание происходило по всей площади.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что автобус полностью выгорел.

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Россия
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Источник ТАСС в экстренных службах ранее сообщал, что на месте ЧП было найдено тело человека
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