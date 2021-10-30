В МЧС заявили, что в результате возгорания автобуса на Рублевском шоссе никто не пострадал

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Погибших и пострадавших в результате возгорания в автобусе на Рублевском шоссе в Москве нет. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"Погибших и пострадавших нет", - сказали в пресс-службе. Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что на месте сгоревшего автобуса обнаружено тело человека.

Прокуратура региона проводит проверку частной компании-перевозчика, чей автобус сгорел на шоссе.

"По поручению прокуратуры Московской области Видновской городской прокуратурой в частной компании-перевозчика проводится прокурорская проверка соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках", - сообщает надзорное ведомство в своем Telegram-канале.

Информация о пожаре в автобусе на Рублевском шоссе в районе дома №62 поступила в 19:12 мск. В 19:29 возгорание было локализовано, а в 19:34 полностью потушено на площади 15 кв. м. Автобус ехал без пассажиров, пожар охватил его целиком.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что автобус полностью выгорел.