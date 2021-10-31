Под Астраханью пропала пятилетняя девочка

АСТРАХАНЬ, 31 октября. /ТАСС/. Пятилетняя девочка, проживающая в селе Барановка Красноярского района Астраханской области, пропала вечером 30 октября, ведется ее розыск. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба УМВД по региону.

"ОМВД России по Красноярскому району поднят по тревоге в 19:00 местного времени 30 октября, родственники девочки заявили о пропаже ребенка. Проводятся поисковые мероприятия с привлечением волонтеров и местного населения. Из областного УМВД на место направлены наряды кинологов с розыскными собаками. Проверены все домовладения, строения, производственные, земельные участки и скотные дворы на территории села Барановка, опрошены все жители села. Розыск продолжается", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ночью в мероприятиях задействовали весь личный состав полиции, 30 сотрудников МЧС, 10 представителей добровольной народной дружины, 10 человек из добровольной казачьей дружины, порядка 130 волонтеров и местных жителей.

"Прочесывание местности производилось с применением приборов ночного видения. В проверке водной акватории близ места происшествия задействовано шесть маломерных судов. Сегодня к поисковым мероприятиям присоединяются работники Волгоспаса", - рассказали в пресс-службе.

Как уточнили в пресс-службе следственного управления СК по Астраханской области, по факту безвестного исчезновения пятилетней девочки проводится процессуальная проверка. Следователи установили, что 30 октября ребенок вышел из частного дома в селе Барановка и до сих пор не вернулся. Девочка была в гостях у родственников. Дом находится в 100 м от реки Караульная. На месте происшествия продолжает работу следственно-оперативная группа. По результатам проверки примут процессуальное решение.