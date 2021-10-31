В столице Тувы убили двух несовершеннолетних девочек

ТАСС, 31 октября. Двух девочек 9 и 14 лет убили в столице Тувы Кызыле, возбудили уголовное дело. Об этом говорится в сообщении следственного управления Следственного комитета России по республике.

"Сегодня около 05:00 (01:00 мск) в правоохранительные органы Кызыла поступило сообщение об обнаружении у дома № 37/3 по ул. Лопсанчапа двух девочек девяти и 14 лет с множественными травмами. Девятилетняя девочка скончалась на месте происшествия, 14-летняя - позднее в медицинском учреждении", - говорится в сообщении. По факту убийства малолетних возбудили уголовное дело по п. "а" и "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Как сообщили ТАСС в региональном главке МВД, по подозрению в убийстве задержали 23-летнего уроженца Тес-Хемского района республики, привлекавшегося ранее по нескольким статьям УК РФ. Сейчас с его участием проводятся необходимые следственные действия.