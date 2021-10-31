Дом престарелых, где умерли несколько человек, выявили в многоэтажке в Кузбассе

ТАСС, 31 октября. Дом престарелых, где умерли несколько пожилых пациентов, обнаружили в одной из квартир в многоэтажном доме в Новокузнецке Кемеровской области. Об этом говорится в сообщении следственного управления Следственного комитета России по Кемеровской области.

Сообщения о том, что в одном из домов по улице День Шахтера несколько месяцев действует дом престарелых, появились в местных СМИ. По информации со ссылкой на местных жителей, пожилых людей привозят на носилках, а затем вывозят умерших.

"Следственными органами Следственного комитета России по Кемеровской области - Кузбассу в ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение о том, что в одной из квартир многоэтажного жилого дома в Орджоникидзевском районе Новокузнецка располагается дом престарелых, в котором умерли уже несколько пожилых пациентов", - говорится в сообщении. По данным ведомства, проверка показала, что в одной из квартир действительно находится такое учреждение.

Сейчас следствие выясняет на законных ли основаниях в многоэтажке находился дом престарелых, устанавливает причины смерти пожилых пациентов и даст юридическую оценку действиям персонала. После чего будет принято процессуальное решение.