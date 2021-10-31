СК проводит проверку видео издевательств над пожилой женщиной в Челябинской области

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Следственный комитет проверяет обстоятельства издевательств над пожилой женщиной в Челябинской области, видео которых выкладывалось в сети. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК России.

"Следственными органами СК России по Челябинской области по данному факту организована процессуальная проверка. В ходе проверочных мероприятий следователи установят, имеются ли в действиях указанных лиц признаки преступления, предусмотренного ст. 117 УК РФ "Истязание", - говорится в сообщении.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по Челябинской области доложить об обстоятельствах издевательств над пожилой женщиной.

В некоторых СМИ сообщалось, что двое местных жителей показывают пожилую женщину, страдающую деменцией, во время ежедневных прямых эфиров в интернете. "В ходе стримов они унижают пожилого человека, смеются над ее состоянием. За демонстрацию подобных действий получают пожертвования от интернет-аудитории", - говорится в сообщении.