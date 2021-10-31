Прокуратура проверит подразделения по делам несовершеннолетних после убийства детей в Туве

ТАСС, 31 октября. Прокуратура организовала проверку деятельности органов по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних после убийства двух сестер в Кызыле. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре региона.

"Прокуратурой республики незамедлительно организована проверка деятельности органов субъектов профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, в ходе которой будет дана оценка, в том числе действиям должностных лиц", - сообщили в ведомстве. При установлении нарушений закона примут меры прокурорского реагирования.

31 октября около 05:00 (01:00 мск) возле дома в Кызыле обнаружили двух девочек девяти и 14 лет с множественными травмами. Девятилетняя девочка скончалась на месте происшествия, 14-летняя - позднее в медицинском учреждении. По факту убийства малолетних возбудили уголовное дело по п. "а" и "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ. По подозрению в убийстве задержали 23-летннего уроженца Тес-Хемского района республики, привлекавшийся ранее по нескольким статьям уголовного кодекса, проходящего фигурантом уголовных дел о причинении тяжких телесных повреждений и угоне. Суда по этим делам еще не было.