Отравившихся в отеле Хургады россиян выписали из больницы

"Все российские туристы были выписаны из больницы после оказания им необходимой медицинской помощи и лечения и размещены в других отелях", - сказал он, добавив, что в отеле было выявлено еще несколько случаев [отравления], однако без проявления симптомов. "Подобные нарушения влекут за собой привлечение к ответственности, - пояснил Абу Талеб. - Закрытие отеля является строгой юридической мерой за несоблюдение санитарных норм в отношении продуктов питания и напитков, а также распространения нового коронавируса".

В субботу стало известно о массовом отравлении россиян в четырехзвездном отеле AMC Royal hotel. Были госпитализированы 40 человек, в основном женщины и дети. По распоряжению прокуратуры отель был закрыт на неопределенный срок за нарушение норм санитарной безопасности, всех туристов расселили по другим гостиницам. Специалисты выясняют, что послужило причиной отравления - продукты питания, используемый в напитках лед или что-то еще.

9 августа после шестилетнего перерыва возобновилось авиасообщение между Россией и египетскими курортами, закрытое после унесшей жизни 224 человек авиакатастрофы российского лайнера на Синае 31 октября 2015 года. Спрос на отдых на Красном море резко вырос. По данным туроператоров, на ноябрь в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе практически все забронировано. Вместе с тем многие туристы жалуются на плохой сервис и ухудшение качества обслуживания.