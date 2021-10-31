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Отравившихся в отеле Хургады россиян выписали из больницы

Глава туристических гидов Хургады Башар Абу Талеб сообщил, что в отеле выявили еще несколько случаев отравления, однако без проявления симптомов

КАИР, 31 октября. /ТАСС/. Российские туристы, отравившиеся в отеле Хургады, выписаны из больницы. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье глава туристических гидов Хургады Башар Абу Талеб.

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"Все российские туристы были выписаны из больницы после оказания им необходимой медицинской помощи и лечения и размещены в других отелях", - сказал он, добавив, что в отеле было выявлено еще несколько случаев [отравления], однако без проявления симптомов. "Подобные нарушения влекут за собой привлечение к ответственности, - пояснил Абу Талеб. - Закрытие отеля является строгой юридической мерой за несоблюдение санитарных норм в отношении продуктов питания и напитков, а также распространения нового коронавируса".

В субботу стало известно о массовом отравлении россиян в четырехзвездном отеле AMC Royal hotel. Были госпитализированы 40 человек, в основном женщины и дети. По распоряжению прокуратуры отель был закрыт на неопределенный срок за нарушение норм санитарной безопасности, всех туристов расселили по другим гостиницам. Специалисты выясняют, что послужило причиной отравления - продукты питания, используемый в напитках лед или что-то еще.

9 августа после шестилетнего перерыва возобновилось авиасообщение между Россией и египетскими курортами, закрытое после унесшей жизни 224 человек авиакатастрофы российского лайнера на Синае 31 октября 2015 года. Спрос на отдых на Красном море резко вырос. По данным туроператоров, на ноябрь в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе практически все забронировано. Вместе с тем многие туристы жалуются на плохой сервис и ухудшение качества обслуживания.

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