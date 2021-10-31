В АТОР сообщили, что состояние здоровья отравившихся в Египте россиян не вызывает опасений

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Состояние здоровья россиян, отравившихся в отеле Хургады, не вызывает опасений, тяжелых случаев нет, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на страховую компанию ERV.

"Всем туристам предложена медицинская помощь. Часть туристов находится в клинике. Другие отказались от госпитализации и услуг врачей. Ситуация находится под контролем. Тяжелых случаев нет", - сообщили "Вестнику АТОР" в ERV, отметив, что к ним за помощью обратились 17 туристов.

Генеральный директор туроператора Pegas Touristik Анна Подгорная также отметила, что ситуация с туристами является контролируемой. По ее словам, в страховую компанию из-за ухудшения состояния здоровья обратились несколько клиентов туроператора, отдыхающих в AMC Royal hotel. Им была на месте оказана вся необходимая амбулаторная помощь. Тяжелобольных среди них нет. Туроператор приостановил продажи туров в этот отель, а находящимся там туристам предложил продолжить отдых в другой гостинице.

По состоянию на 13 часов 31 октября египетские источники сообщают, что в больнице находятся 10 граждан РФ и 14 граждан Эстонии, добавили в ассоциации. По данным источников "Вестника АТОР", туры в AMC Royal hotel продавали несколько компаний. Помимо россиян, там также отдыхали туристы из стран Балтии и Восточной Европы.

В субботу стало известно о массовом отравлении россиян в четырехзведочном отеле AMC Royal hotel. Были госпитализированы 40 человек, в основном женщины и дети. По распоряжению прокуратуры отель был закрыт на неопределенный срок за нарушение норм санитарной безопасности, всех туристов расселили по другим гостиницам. Специалисты выясняют, что послужило причиной отравления.