В Токио мужчина с ножом напал на пассажиров поезда

ТОКИО, 31 октября. /ТАСС/. Мужчина напал с ножом на пассажиров поезда в городе Тёфу (префектура Токио) на одной из линий железнодорожной компании Keio. Об этом сообщил в воскресенье телеканал NHK.

Также мужчина разлил в вагоне горючую жидкость и поджег ее. Несколько сидений обгорели. Пострадали по меньшей мере 15 человек, передает Kyodo. Ранее сообщалось о шести пострадавших.

Полиция задержала злоумышленника на месте происшествия. Сопротивления при задержании он не оказывал. Движение на линии, где произошло нападение, полностью остановлено.

В новость были внесены изменения (15:15 мск) - обновлено число пострадавших.