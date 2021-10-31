В Кузбассе погибли два человека в ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля

ТАСС, 31 октября. Два человека погибли в ДТП в Кузбассе с участием легкового автомобиля и автобуса, перевозившего детей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центра медицины катастроф Кузбасса.

"Автобус с детьми столкнулся с легковым автомобилем, погибли два человека в легковом автомобиле. Водитель автобуса получил незначительные травмы, от медицинской помощи отказался. Дети в автобусе не пострадали", - сказал представитель центра.

Источник ТАСС в оперативных службах уточнил, что авария произошла на территории Юргинского округа в воскресенье.