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Поезд сбил человека на железнодорожном перегоне между Щербинкой и Подольском

По предварительным данным, сбитый мужчина переходил пути в неположенном месте

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Несколько электричек Курского направления Московской железной дороги (МЖД) задерживаются из-за сбитого поездом человека на путях. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе МЖД.

"В 16:52 на перегоне Щербинка - Подольск Курского направления МЖД произошло травмирование человека, который, по предварительной информации, переходил пути в неположенном месте. На период оказания медицинской помощи в пути задерживается несколько электричек Курского направления и МЦД-2 в сторону области", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что в 17:28 движение на Курском направлении в сторону области восстановлено. Железнодорожники принимают необходимые меры, чтобы ввести его в график.

Московская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и призывает граждан неукоснительно соблюдать правила перехода через железнодорожные пути.

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