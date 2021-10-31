Число пострадавших в результате нападения в поезде в Токио достигло 17

ТОКИО, 31 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 17 человек, по обновленным данным, пострадали в результате нападения мужчины с ножом на пассажиров поезда в городе Тёфу (префектура Токио) на одной из линий железнодорожной компании Keio. Об этом сообщил в воскресенье телеканал NHK.

Ранее сообщалось о 15 пострадавших. По меньшей мере один человек находится без сознания. Также преступник разлил в вагоне горючую жидкость и поджег ее. Несколько сидений обгорели.

Нападение произошло, когда поезд находился на перегоне между станциями. Полиция арестовала злоумышленника после того, как состав прибыл на следующую платформу. Сопротивления при задержании мужчина не оказывал. Свои мотивы он объяснил желанием убить не менее двух людей, чтобы получить за это смертный приговор в суде.

Движение на линии, где произошло нападение, полностью остановлено.