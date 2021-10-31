В одной из рек в Дагестане обнаружили использованные шприцы

МАХАЧКАЛА, 31 октября. /ТАСС/. Шприцы и системы для внутривенных инъекций обнаружены в реке Аварское Койсу в Дагестане, говорится в сообщении в Instagram АНО "Каспийский природоохранный центр".

"На видео, снятом жителем села Чалда Гергебильского района и присланном в адрес АНО "Каспийский природоохранный центр", видны в большом количестве в реке Аварское Койсу использованные одноразовые шприцы и системы для внутривенных инъекций", - говорится в сообщении.

Как отмечается, обнаруженные предметы являются медицинскими отходами класса "Б". "Это эпидемиологически опасные отходы, то есть явно либо вероятно зараженные условно-патогенными и патогенными микроорганизмами", - поясняется в сообщении.

Центр просит обратить внимание региональных властей, прокуратуры и других ведомств на ситуацию.

В свою очередь Минприроды республики под этой же публикацией отметило, что планируется провести очистку воды. "Минприроды Дагестана на сегодня проводятся мероприятия по закупке спецтехники необходимой для очистки водных объектов. Как только понизится уровень воды будет проведена очистка", - говорится в сообщении Минприроды Дагестана.

АНО "Каспийский природоохранный центр" была создана 20 августа 2020 года. В состав организации вошли ученые-экологи, общественные деятели, журналисты и другие неравнодушные к экологическим вопросам граждане.