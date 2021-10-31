Суд отпустил женщину, задержанную за фото в нижнем белье на фоне Исаакиевского собора

ТАСС, 31 октября. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга не стал избирать меру пресечения тридцатилетней местной жительнице Ирине Волковой, устроившей фотосессию в полуобнаженном виде на фоне Исаакиевского собора. Об этом сообщили в воскресенье в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Ранее в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 148 УК РФ ("Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих").

"Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Ирины Волковой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ. Следователь ходатайство поддержал. Прокурор возражал, поясняя, что отсутствуют основания. Суд отказал", - говорится в сообщении, с уточнением, что женщина против меры не возражала.

Летом 2020 года Волкова сделала фотоснимок и видеозапись с обнаженными частями тела на фоне собора, после чего разместила их в сети, чем, по версии следствия, оскорбила верующих. "В процессе были озвучены показания свидетелей, которые пояснили, что Волкова оскорбила их, власть, церковь, государство и общество своими голыми ягодицами", - добавили в пресс-службе. Сама женщина вину признала, раскаялась и добавила, что воспитывает ребенка.