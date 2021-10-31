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В Архангельской области пассажирский автобус врезался в трактор

По предварительной информации, в результате аварии пострадали два человека

ТАСС, 31 октября. Пассажирский автобус врезался в трактор на автотрассе М-8 при подъезде к городу Северодвинск в Архангельской области. По предварительной информации, пострадали два человека, обстоятельства ДТП и данные о пострадавших уточняются, сообщили ТАСС в воскресенье в областной прокуратуре.

"По предварительной информации, пострадали кондуктор автобуса и водитель трактора", - сообщил представитель ведомства, добавив, что на место происшествия выехал сотрудник прокуратуры. Пока данных о погибших в аварии не поступало.

По предварительной информации Госавтоинспекции, причиной произошедшего стало несоблюдение безопасной дистанции до впереди движущегося трактора водителем автобуса.

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