В Москве батюшка прогнал пристающего к прихожанам с помощью сигнального пистолета

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Батюшка прогнал мужчину, пристающего к прихожанам около церкви на улице Генерала Белобородова в Москве, с помощью сигнального пистолета. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сегодня днем мужчина около церкви на улице Генерала Белобородова приставал к прихожанам. Батюшка с помощью выстрела вверх из сигнального пистолета прогнал правонарушителя", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт инцидента.

"В полицию поступило сообщение о подозрительном мужчине, который находился на ул. Генерала Белобородова, по внешним признакам, в состоянии алкогольного опьянения, вел себя вызывающе и приставал к гражданам. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что в ходе конфликта один из граждан, с целью пресечения хулиганских действий дебошира, произвел выстрел из сигнального пистолета в воздух, после чего тот скрылся. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, полиция ведет розыск правонарушителя, по факту происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом.