Директора отеля в Египте, где отравились туристы, отстранили от работы

КАИР, 31 октября. /ТАСС/. Директор отеля AMC Royal Hotel в Хургаде, где произошло массовое отравление туристов, отстранен от работы на три месяца, трое сотрудников учреждения, включая шеф-повара, задержаны. Об этом сообщила в воскресенье Генеральная прокуратура Египта.

Как отмечается в обнародованном в Facebook сообщении, Генпрокуратура проводит расследование по факту массового отравления гостей во время ужина. По данным прокуратуры, сильное пищевое расстройство в отеле получили 47 иностранных туристов, в том числе 29 россиян, 14 граждан Эстонии и четверо туристов из Чехии. "Допрошены помощник директора по снабжению продуктами питания и напитками, ответственный за контроль качества продукции и шеф-повар, они задержаны, но все обвинения отвергают", - указали в Генпрокуратуре. Кроме того, директор отеля отстранен от работы на три месяца. В течение этого времени он не имеет права занимать никакую административную должность.

По факту массового отравления в гостинице создана специальная комиссия, которая в настоящее время работает в отеле. Специалисты проверяют рестораны, кухни, условия хранения продуктов, уже взяты пробы еды и воды для лабораторного исследования. Отель официально закрыт по решению министерства туризма и древностей за нарушение норм санитарной безопасности, а также несоблюдение мер по противодействию распространения нового коронавируса.

Тем временем, как сообщил в воскресенье вечером ТАСС генеральный консул РФ в Хургаде Виктор Воропаев, в больнице на лечении остаются четверо россиян. Остальные уже выписаны после оказания медицинской помощи. "Учитывая, что люди и сегодня обращались в больницу с симптомами отравления, общее число пострадавших россиян превышает 40 человек", - отметил он. Кроме того, как стало известно, среди отравившихся в отеле были также туристы из Германии, Франции, Польши, Латвии, Белоруссии, многие из них лечились амбулаторно, в больницу не обращались.

Несмотря на постановление о закрытии гостиницы и переселении людей в другие отели, не все туристы захотели съезжать и предпочли остаться в AMC Royal Hotel. Но новых постояльцев не принимают, все бронирования на предстоящий период отменяются.