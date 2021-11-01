Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 1,8 км

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 ноября. /ТАСС/. Вулканологи за последние сутки зафиксировали на вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды (Сахалинская область) пепловый выброс высотой 1,8 километра. Об этом в понедельник сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"Высота пеплового выброса составила до 1,8 километра над уровнем моря", - говорится в сообщении.

По информации специалистов, шлейф пепла растянулся в северо-восточном направлении на 5 км от вулкана, установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это означает, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения.

Эбеко расположен в северной части острова Парамушир. Высота вулкана - 1 156 метров. Вулкан активизировался в середине ноября 2016 года.