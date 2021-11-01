Экс-директор алтайской компании обвиняется в мошенничестве с ущербом почти 100 млн рублей

БАРНАУЛ, 1 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего директора ООО "Энергострой", обвиняемого в мошенничестве с общим ущербом почти в 100 млн рублей, который по госконтракту должен был установить фонари на Чуйском тракте. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления ФСБ РФ по Алтайскому краю.

"В ходе следствия установлено, что обвиняемый при исполнении госконтракта с ФКУ Упрдор "Алтай" на сумму 176,4 млн рублей в рамках реализации целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)" для устройства искусственного электроосвещения на Чуйском тракте использовал материалы, не соответствующие требуемому качеству. В последующем он предоставлял документы с недостоверными сведениями о качестве выполненных работ, на основании которых заказчик эти работы принимал и оплачивал. Установленный ущерб федеральному бюджету составил свыше 99 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). Оно стало уже четвертым по счету делом в отношении экс-директора, и теперь все дела объединены в одно производство.

"Первое дело было возбуждено в марте текущего года, тогда ущерб был определен на сумму более 10 млн рублей", - уточнили в пресс-службе.