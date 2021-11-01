В ДТП в Башкирии погибли три человека

УФА, 1 ноября. /ТАСС/. Легковой автомобиль Lada Largus в Абзелиловском районе Башкирии в ночь на 1 ноября съехал с дороги и опрокинулся в кювет, в результате чего погибли три человека и один был госпитализирован. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе республиканского ГИБДД.

"Сегодня ночью в Абзелиловском районе зарегистрировано ДТП с тремя погибшими. По предварительной информации, водитель 1993 г. р., управляя автомашиной Lada Largus, двигаясь со стороны Баймакского района в сторону с. Аскарово, на прямом участке дороги совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием в правый кювет по ходу движения. В результате ДТП водитель и еще два пассажира скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Уточняется, что еще один пассажир с различными травмами доставлен в центральную районную больницу в селе Аскарово. По информации ведомства, погибшие проживали в Баймакском районе и возвращались с рыбалки. Обстоятельства произошедшего и личности погибших уточняются.